Slavia Praga-Roma 2-0, Belotti: “Atteggiamento sbagliato, ora testa al derby”

“Penso che sia mancato un po’ di atteggiamento. Potevamo fare meglio con la palla tra i piedi”. Lo ha detto l’attaccante della Roma, Andrea Belotti dopo la sconfitta per 2-0 sul campo dello Slavia Praga nella quarta giornata di Europa League. “Nel primo tempo abbiamo creato poco, loro arrivavano prima sulle seconde palle e sui contrasti – ha detto il centravanti a Sky -. A questo livello, se mancano questi aspetti, è normale fare fatica. Non penso che siamo calati fisicamente, siamo andati avanti in tutti e novanta i minuti”. Domenica c’è la stracittadina contro la Lazio: “Dobbiamo arrivare al derby con la giusta concentrazione come in ogni partita. Ogni gara ha una sua storia, ora dobbiamo dimenticare questa per preparare il derby”,