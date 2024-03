Slavia-Milan, Pioli: “Serve concentrazione, formazione già scelta. Inchiesta? Ho visto serenità”

Poco fa Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro lo Slavia Praga, match di Europa League valido per il passaggio ai quarti di finale: “Primi 30 minuti dell’andata equilibrati ma sarà diverso domani sera. Abbiamo preparato questa partita con estrema concentrazione, senza interferenze esterne sulle vicende societarie di questi giorni. Ho visto serenità”.

Successivamente ha spiegato meglio cosa serve domani per passare il turno: “Sappiamo di avere un certo vantaggio, ma non sottovalutiamo l’impegno, serve una prestazione di livello per passare il turno. Dobbiamo essere una squadra che sa approfittare di qualsiasi situazione per andare oltre nella competizione. Domani l’importante è il risultato, se giochi bene ovviamente aumenti le possibilità”.

A proposito di passaggi del turno Pioli commenta così il trionfo della primavera di Abate in Youth League contro il Real Madrid: “I miei più grandi complimenti ad Abate per il passaggio del turno in Youth League. Noi come loro dobbiamo essere uniti e concentrati sull’obiettivo, non dobbiamo mai mollare, soprattutto se le cose si mettono male. In ogni caso a noi va bene, tra Rennes e domani sera cambia poco, abbiamo in entrambi i casi un vantaggio, dobbiamo rimanere attenti e sfruttarlo”.

Poi un breve commento sul mondiale per club: “Non ho ben chiari i parametri del nuovo mondiale per club, ma può essere un obiettivo visto il blasone del Milan tornare a disputarlo, ma meglio pensare agli impegni attuali”.

Infine, Pioli conclude parlando della formazione di domani e dei rientri dagli infortuni: “I titolari sono già decisi per domani sera. E’ difficile capire chi scegliere, ma abbiamo tanti piani in base alle caratteristiche degli avversari. Importante aver recuperato calciatori come Kalulu e Tomori, ci danno la possibilità di maggiori rotazioni visti i tanti impegni”