Siviglia, Mendilibar: “Sogniamo di arrivare in finale e vincere la Settima”

“La differenza principale tra il ritorno con il Manchester United e quello di domani contro la Juventus, è che a Torino abbiamo giocato molto bene, mentre a Manchester no ed eravamo tornati pieni di dubbi, anche se alla fine si parte comunque da un pareggio. La prestazione di Torino, però, ci dà fiducia per il ritorno ed è questa la grande differenza”. Esordisce così José Luis Mendilibar, tecnico del Siviglia . “Noi dobbiamo pensare che siamo in semifinale, adesso il nostro obiettivo, il sogno da realizzare è andare in finale e vincerla per regalare al Siviglia la ‘septima'”.

Il tecnico spagnolo ha poi continuato: “Cerco sempre di stare vicino ai miei giocatori, non tutti hanno le stesse esigenze o lo stesso carattere. Non tutti i giocatori sono nelle stesse condizioni, ma di sicuro tutti vorrebbero giocare, vincere e competere, andare in campo per dare tutto e non per la foto e questo è un bene per me”. Poi ha concluso: “Per me è sicuramente una delle partite più importanti della mia carriera. Sappiamo quel che dobbiamo fare. Loro hanno grandi giocatori, quindi è meglio cercare di tenerli lontani dalla nostra area di rigore”.