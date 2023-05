Basilea, Vogel: “Gara diversa rispetto all’andata. Daremo tutto”

Heiko Vogel, allenatore del Basilea, ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. “Sarà diverso rispetto all’andata. Non si è deciso niente ma abbiamo un piccolo vantaggio e quindi inizieremo avanti di un gol. Domani verrà presa una decisione, o dentro o fuori, e mi aspetto una partita molto difficile, in cui sicuramente dovremo soffrire. Loro cercheranno di dare tutto per passare e noi dovremo difenderci nel modo corretto sperando di avere un’altra giornata perfetta come all’andata”.

Il tecnico ha poi concluso: “Sarò una partita storica per entrambe. Dobbiamo dimenticare cosa è successo nel corso della stagione pensando solo a domani”.