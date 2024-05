Siparietto Paredes-De Rossi in conferenza stampa: “Un difetto di Daniele? Mangia troppo” (VIDEO)

Ex compagni di squadra, ora calciatore e allenatore, ma pur sempre grandi amici. Leandro Paredes e Daniele De Rossi hanno regalato un momento di ilarità nel corso della conferenza stampa della vigilia di Roma-Bayer Leverkusen, semifinale di andata di Europa League. “Per me era già allenatore quando giocava al mio fianco – ha esordito Paredes, parlando del suo tecnico – Sono sempre stato legato a lui, dal primo giorno in cui sono arrivato a Roma mi ha trattato molto bene. Averlo da allenatore è un piacere e un onore, spero di continuare a lavorare per dare il mio contributo alla Roma. Quello che più mi era piaciuto da calciatore era la sua personalità e la sua qualità, visto che era un centrocampista completo. Pochi erano come lui”. Ma a chi gli chiede un difetto di De Rossi, l’argentino, dopo uno sguardo complice, non si nasconde: “Su cosa può migliorare? Mangia troppo”. “Lo sapevo che lo diceva, ma il resto non ha il coraggio di dirlo”, conclude De Rossi tra le risate dei presenti.