Roma, verso il Bayer Leverkusen: Lukaku torna in gruppo, Pellegrini affaticato a parte

Seduta di allenamento mattutina a Trigoria per la Roma. I giallorossi si allenano a due giorni dall’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, il match si giocherà giovedì 2 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico. E il tecnico Daniele De Rossi può sorridere: in gruppo si rivedono sia Romelu Lukaku che Chris Smalling ed entrambi si candidano, probabilmente, per una maglia da titolare per la sfida di giovedì. Si è allenato a parte, invece, Lorenzo Pellegrini: il capitano giallorosso ha accusato un affaticamento muscolare, ma la sua presenza non dovrebbe essere in dubbio. Già domani, vigilia del match, dovrebbe svolgere la rifinitura in gruppo.