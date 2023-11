Roma-Slavia Praga, emessi 11 Daspo dal Questore: nove per tifosi cechi

In seguito all’incontro di Europa League tra Roma e Slavia Praga, il Questore di Roma ha emesso 11 provvedimenti Daspo nei confronti di 9 tifosi dello Slavia Praga e di 2 tifosi della Roma. Per quanto riguarda i sostenitori cechi, in quattro sono stati arrestati perché sorpresi ad accendere fumogeni e petardi nelle vie del centro, oltre che per aggressione ai poliziotti che stavano procedendo all’identificazione. Altri 2 sono stati a loro volta arrestati per aver aggredito il cordone di sicurezza degli stewards, procurando ad alcuni di loro gravi lesioni. Infine, emesso un Daspo anche per altri tre trovati in possesso di fumoni e di un coltello. Arrestati anche due tifosi della Roma di 35 e 37 anni che, durante le attività di controllo in Piazza Mancini, hanno minacciato i poliziotti e danneggiato con una bottiglia un’autovettura di servizio.