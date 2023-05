Roma-Siviglia, caos alla Puskas Arena: tifosi giallorossi entrano a due a due con un solo biglietto

E’ caos alla Puskas Arena al di fuori dello stadio di Budapest che ospita Roma-Siviglia, finale di Europa League. Come dimostrano alcuni video diffusi sul web, in particolare quello di El Chiringuito che vi proponiamo in basso, diversi giallorossi sono riusciti a entrare a due a due ai tornelli automatici dell’impianto magiaro ma con un solo biglietto mostrato, dunque tenendosi stretti e riuscendo a passare nello stesso momento. Da capire in quanti lo hanno fatto e se potranno crearsi dei disordini sugli spalti.

‼️¡SE ESTÁN COLANDO EN EL ESTADIO!‼️ 😳Aficionados de la Roma acceden al estadio de la final de dos en dos con cada entrada. 📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/iajrKwz5c7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2023