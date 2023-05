Roma-Siviglia: delirio all’Olimpico per la finale di Europa League sui maxischermi

Sono ben 60mila i tifosi della Roma che stanno popolando lo Stadio Olimpico della capitale per la finale dell’Europa League contro il Siviglia, proiettata sui maxischermi. 6 i maxischermi montati (due in Tevere, altrettanti in Monte Mario, uno in Nord e un altro in Sud). Contrariamente però a come accaduto lo scorso anno per la finale di Conference League, il terreno di gioco è stato coperto per evitare che si rovini qualora i tifosi giallorossi dovessero fare invasione di campo in caso di vittoria. Inni giallorossi cantati a squarciagola dai tifosi, ed applausi scroscianti ad ogni inquadratura di Totti, Dybala e Mourinho. Fischi invece per l’ex ds Monchi.