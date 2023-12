Roma-Sheriff Tiraspol 3-0, Mourinho: “Secondi per colpa nostra. Sorteggio? Molte squadre non sarebbero contente di trovarci”

“Per colpa nostra finiamo secondi. Abbiamo fatto un’unica partita orribile, quella di Praga, che ha deciso la situazione per il primo posto. Dobbiamo giocare due partite in più con una rosa che ha bisogno di partite in meno. E dovremo farlo contro una delle squadre importanti che scendono dalla Champions, ma anche loro non sono contente di trovarci”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho dopo la vittoria per 3-0 sullo Sheriff che non è bastata per regalare ai giallorossi l’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League. Adesso per Lukaku e compagni si aprono le porte dello spareggio contro una ‘retrocessa’ dalla Champions: “Nella scorsa stagione il Benfica è arrivato ai quarti di finale e per loro è una grande frustrazione arrivare in Europa League – dice a Sky, soffermandosi sulle possibili avversarie -. Squadre come Galatasaray, Lens, Feyenoord avevano la condizione per continuare in Champions”. A gennaio la Roma vuole acquistare un difensore: “Lo vogliamo tutti, proprietà, direttore, staff, tifosi. Ma non possiamo prendere un giocatore da un top club per la situazione del fair play finanziario”.

Intanto, la Roma si ritrova una pedina in più ed è Niccolò Pisilli, classe 2004, autore del suo primo gol in giallorosso per il 3-0 definitivo: “Ho fatto esordire tanti giovani in altre squadre, ma qui è diverso perché sono quasi tutti nati a Roma e cresciuti qui. Venivano allo stadio con il papà e il nonno – ha aggiunto Mourinho –. Per Pisilli è il primo gol, nella porta magica dove sognava di segnare. Quando l’ho visto piangere sono dovuto scappare per non piangere anche io”, spiega col sorriso.