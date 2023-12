Roma, Pisilli: “Sognavo questo gol da tutta la vita”

“Sognavo questo gol da tutta la vita, sono romanista sin da piccolo. La curva che urla il mio nome è pazzesca, faticavo ad immaginare un momento del genere, i tifosi della Roma sono speciali. Sono alla Roma da quando avevo 9 anni, sono cresciuto a Trigoria, qui ho una seconda famiglia“. Lo ha detto a Sky il centrocampista Niccolò Pisilli dopo il suo primo gol in giallorosso nel 3-0 allo Sheriff in Europa League. “Cerco sempre di provare a fare le giocate che ho sempre fatto – ha spiegato sull’emozione all’ingresso in campo -. Se entri con la paura, è la peggior cosa. Il mister mi ha detto di stare tranquillo e spero di esserci riuscito“. Belle parole su Mourinho (“Si impara tantissimo, è un onore lavorare con lui), mentre non c’è un idolo in particolare (“Mi piacciono i centrocampisti che si inseriscono. Mi ispiro tanto ai compagni che ho in squadra”).