Roma-Servette, infortunio per Pellegrini: problema muscolare

Tegola per Josè Mourinho. Nel corso del secondo tempo di Roma-Servette, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha accusato un problema muscolare e ha chiesto immediatamente il cambio. Pellegrini aveva appena segnato un gran gol con il piattone al volo, rete del 3-0. Era entrato ad inizio secondo tempo e dopo dieci minuti questo problema che mette in ansia tutto il popolo giallorosso. Nelle prossime ore si saprà di più.