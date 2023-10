Marsiglia, Gattuso: “Tanto da migliorare, ma questa avventura mi piacere”

Gennaro Gattuso ha commentato il pareggio del suo Marsiglia, per 2-2 di questa sera contro il Brighton di Zerbi. Dal doppio vantaggio nella prima frazione di gioco, al rammarico del pari: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, il problema è che dobbiamo migliorare fisicamente, non è una polemica con il collega che mi ha preceduto, ma ne abbiamo poco e le partite durano 95 minuti, anche l’altra volta col Monaco abbiamo tenuto solo 65, posso solo dire grazie ai giocatori per la disponibilità che stanno mettendo”. Poi ha proseguito: “Dobbiamo migliorare nella mentalità e nella condizione fisica. Questa è una piazza che ha fame di calcio, ha grande passione, questa sera i tifosi ci hanno aiutato tantissimo e volevamo dargli una soddisfazione. Mi piace questa avventura, sarà molto difficile, ma è affascinante. Abbiamo fatto due buone prestazioni a Montecarlo e oggi, ma dobbiamo crescere sul piano fisico”.

Poi ha concluso: “De Zerbi è un grande allenatore, in un anno ha costruito un Brighton che sa quello che deve fare e infatti riesce a dare le bambole anche alle grandi squadre d’Inghiltrerra. Tra me e Roberto c’è grande stima, siamo entrambi focosi, ma quello che è successo sette anni fa è dimenticato”.