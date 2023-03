Roma-Real Sociedad, Rui Patricio: “Le critiche non devono distrarci”

“Quello che conta è lavorare al massimo e vincere le partite. Le critiche fanno parte del lavoro e della vita, ma non devono distrarci”. Lo ha detto il portiere della Roma Rui Patricio in conferenza stampa alla vigilia del match di andata degli ottavi di Europa League con la Real Sociedad. E spiega: “Spero che i tifosi possano aiutarci e che sia per noi una grande notte europea. Stiamo prendendo meno gol e il lavoro in difesa il lavoro parte da lontano. Dobbiamo continuare a crescere”, aggiunge. E su Smalling: “Ha già dimostrato le sue qualità. Sul contratto non spetta a me parlarne, ma si merita il meglio”.