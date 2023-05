Roma, Mourinho: “Voglio rimanere, ma merito di più. Sono stanco di essere il comunicatore”

“Voglio rimanere mai i miei giocatori meritano di più e anche io merito di più. Voglio lottare per un più. Sono stanco di essere allenatore e anche comunicatore. Voglio rimanere, ma a delle condizioni per dare di più”. E’ un Mourinho decisamente meno criptico quello che si presenta in conferenza stampa per chiarire le parole sul suo futuro dopo Roma-Siviglia, quindi una furia ancora nei confronti dell’arbitro: “Fino a lunedì resto a Roma. E’ una buona notizia non giocare la Champions, può sembrare paradossale, ma non siamo ancora squadra di Champions. Dobbiamo vincere domenica per giocare l’Europa League, vogliamo tornare in competizione europea. Speriamo che Taylor, grande arbitro, faccia solo la Champions e non faccia queste cagate qua”.