Roma, Mourinho: “Gol di Bove ha cambiato la partita. Inter? Hanno due calciatori per ruolo, noi no”

“Il primo gol? Abbiamo pressato bene. Bove ha un bel tiro e ha fatto un gol importante, che ha cambiato la partita”. Lo ha detto l’allenatore della Roma Josè Mourinho dopo la vittoria per 2-0 sullo Slavia Praga all’Olimpico, in occasione della terza giornata di Europa League. “Abbiamo affrontato una squadra forte con la palla tra i piedi. Se lasci spazi, possono creare difficoltà – ha detto a Sky -. Con la pressione abbiamo sfruttato le transizioni e nel primo tempo lo abbiamo fatto bene. Nella ripresa si è abbassata l’intensità. Siamo in difficoltà con dei calciatori che non giocano da tanto e altri che invece giocano sempre. Ma penso che la partita sia sempre stata in controllo”. Promosso El Shaarawy, autore dei due assist per i gol di Bove e Lukaku: “Lui gioca ovunque, è un giocatore utile perché può fare il quinto, l’ala, la seconda punta. E per noi è importante, ha giocato bene ed è andato vicino a fare un gol bellissimo”.

Ora c’è l’Inter in campionato: “Domenica affrontiamo una squadra completamente diversa, con due calciatori per posizione, con tanta benzina e intensità – aggiunge Mourinho -. Oggi io avevo Pagano, Pisilli, Joao Costa, Cherubini e D’Alessio. È una bella esperienza. Cherubini è venuto da me e mi ha abbracciato. Oggi sicuramente San Basilio è in festa perché un figlio di San Basilio ha debuttato nella Roma”. A San Siro i riflettori saranno puntati su Romelu Lukaku: “Deve riposare e poi sa quel che deve fare: una grande partita contro una super squadra. L’importante è stare nella miglior condizione possibile”, taglia corto Mourinho.