Roma-Milan, Mancini: “Dedico il gol a Mattia Giani e alla sua famiglia”

“Dedico il gol a Mattia Giani e a tutta la sua famiglia, che sta veramente soffrendo. Ho passato gli ultimi giorni a pensare a loro”. Così Gianluca Mancini, ai microfoni di Rai Sport, dopo la vittoria interna della “sua” Roma contro il Milan in Europa League. Il successo, aperto da un gol proprio di Mancini, è valso ai giallorossi il pass per le semifinali. “A livello sportivo non potrei chiedere di meglio, non tanto per i gol, quanto per i risultati recenti della Roma. Nella vita privata invece non è un bel momento ma riusciremo a rialzarci”, ha aggiunto il difensore giallorosso, parente del giovane e sfortunato Mattia Giani. “Abbiamo cominciato molto bene e poi abbiamo saputo soffrire, come deve saper fare una grande squadra. A Milano abbiamo fatto una grande partita, così come stasera, soprattutto in avvio. Siamo felici di essere passati. Il Leverkusen? Ha fatto una stagione fantastica. Sarà un flashback, pensando all’anno scorso”, ha concluso Mancini. La Roma sfiderà di nuovo in semifinale il Leverkusen, esattamente come successo nel 2023.