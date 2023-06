Roma, mano pesante Uefa: 4 giornate di squalifica a Mourinho, 135.000 euro di multa e stop tifosi in trasferta

Mano pesante dell’Uefa per quanto accaduto in Roma-Siviglia, finale di Europa League, e nelle sfide di andata e ritorno tra i giallorossi e il Bayer Leverkusen in semifinale. Come stabilito dall’organo di controllo, etica e disciplina dell’Uefa, sono stati adottati i seguenti provvedimenti.

In relazione alla finale di Europa League di Budapest, la Roma è stata sanzionata con 50.000 euro di multa e il divieto di vendere biglietti ai suoi tifosi in trasferta per la successiva partita Uefa, dunque la prima dei gironi del prossimo anno. Questo a causa dell’accensione di fumogeni, del lancio di oggetti e degli atti di vandalismo. 5.000 euro ulteriori di multa per la condotta impropria della squadra. Non è tutto: la Roma deve contattare la Federazione ungherese di calcio per accordarsi su come riparare i danni causati dai tifosi, come seggiolini rotti, vetri distrutti e quant’altro.

C’è anche una sanzione pesantissima all’indirizzo di José Mourinho, squalificato per le prossime quattro partite delle competizioni Uefa, dunque più di metà girone di Europa League del prossimo anno, per aver rivolto espressioni offensive a un ufficiale di gara.

Veniamo a Roma-Bayer Leverkusen, andata delle semifinali: Roma multata di 30.000 euro con parziale chiusura dell’Olimpico per la prossima partita (3.000 posti in tribuna nord e 3.000 posti in tribuna ovest) per il lancio di oggetti. 32.5000 euro aggiuntivi per accensione di fumogeni, 18.000 euro di multa per aver bloccato i pubblici passaggi.

Infine, sanzioni anche per il Bayer Leverkusen per la partita di ritorno giocata in Germania: 30.000 euro e parziale chiusura dello stadio delle Aspirine (5.000 posti) per una partita a causa dell’accensione di fumogeni e del lancio di oggetti. 8.000 euro di multa per aver bloccato i pubblici passaggi, 5.000 euro per l’invasione di campo e una reprimenda per l’improprio comportamento della squadra.