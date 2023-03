Roma-Feyenoord, sindaco Gualtieri: “Chiesto a Piantedosi divieto di trasferta per i tifosi olandesi”

“Ho chiesto al ministro di valutare l’ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord e di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città di Roma e del Paese tutto”. A margine dell’evento in cui ha incontrato per la prima volta il presidente della regione Lazio Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato di aver chiesto il divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord, già protagonisti di atti di vandalismo nella capitale, per il ritorno dei quarti di Europa League: “Ho chiamato il ministro Piantedosi poco prima di venire qui, esprimendogli la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l’altro, cade proprio alla vigilia dell’arrivo degli ispettori del Bie per l’Expo di Roma, quindi c’è un ulteriore motivo di attenzione. Abbiamo già visto episodi di violenza molto gravi, a maggior ragione in un momento così delicato per la città”.