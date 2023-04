Roma-Feyenoord, Piantedosi soddisfatto: “Abbiamo impedito scontri tra tifosi e danni”

“Apprezzamento e congratulazioni per come le forze di polizia hanno gestito l’ordine pubblico in occasione della partita Roma-Feyenoord di ieri sera. Grazie all’attenta e capillare attività di controllo messa in campo anche nei giorni precedenti all’evento, sono stati impediti scontri tra le tifoserie e danni”. Lo ha detto il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, rivolgendosi al Capo della Polizia, Lamberto Giannini, e al Questore di Roma, Carmine Belfiore per congratularsi in merito alla gestione dell’ordine pubblico per Roma-Feyenoord.

Il ministro ha poi aggiunto: “Questo risultato è stato ottenuto contrastando vari tentativi organizzati da frange violente della tifoseria per aggredire i rivali in vari punti della città. In particolare, alcuni tifosi olandesi, che si erano procurati i biglietti eludendo il divieto disposto, sono stati individuati, bloccati e ricondotti in sicurezza in aree apposite. C’è analogo compiacimento per quanto avvenuto a Firenze dove, in occasione della partita con il Lech Poznan, le forze dell’ordine hanno contenuto le intemperanze dei tifosi polacchi mantenendo l’ordine pubblico nel migliore dei modi”.