Roma-Feyenoord, Dybala spera nel rientro: oggi il provino

“Più positivo, che negativo”. Parola di Josè Mourinho dopo la vittoria della Roma sull’Udinese a proposito delle chance di recupero di Paulo Dybala per il match di ritorno contro il Feyenoord ai quarti di finale di Europa League. In casa giallorossa continua ad esserci ottimismo sulla presenza dell’argentino in campo all’Olimpico giovedì sera (ore 21:00). Ieri il calciatore ha proseguito con la fisioterapia per smaltire l’affaticamento all’adduttore destro rimediato nella gara d’andata al De Kuip, mentre oggi sosterrà un primo provino individuale. In caso di esito positivo, domani, in occasione della rifinitura, lavorerà con il gruppo, rendendosi così disponibile per la partita dell’Europa League. Già recuperato Abraham, rientrato nei minuti finali, con tanto di gol, della sfida vinta contro l’Udinese.