Roma-Feyenoord domani in TV: canale, orario e diretta streaming ritorno quarti Europa League 2022/2023

Domani, giovedì 20 aprile alle ore 21:00, andrà in scena il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023 tra Roma e Feyenoord. Gli olandesi partiranno in vantaggio, visto l’1-0 con cui hanno indirizzato il doppio confronto nella gara d’andata, ma per la squadra di Jose Mourinho è tutto fuorché impossibile ipotizzare la rimonta. L’unico scontro diretto disputatosi all’Olimpico di Roma, tuttavia, non è di grande auspicio: in quel caso, i giallorossi pareggiarono 1-1, risultato che oggi non permetterebbe loro di staccare un biglietto per le semifinali. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, in streaming sulle piattaforme Dazn e Sky Go.