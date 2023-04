Cremonese-Empoli, Dessers: “Finalmente abbiamo vinto in casa. Sappiamo cosa fare per salvarci”

La Cremonese crede ancora nel sogno salvezza. La squadra di Ballardini per la prima volta in stagione ha inanellato due vittorie consecutive con quella arrivata con l’Empoli per 1-0 dopo la partita pazza di Genova contro la Sampdoria. Mattatore di giornata è stato Cyriel Dessers che ha parlato della salvezza e del match ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell’attaccante ex Feyenoord.

Sulla vittoria “Bellissimo vincere qui, sotto la nostra curva. E’ stata una partita molto difficile, ma abbiamo fatto un grande lavoro e sono molto contento. L’Empoli è una buona squadra, ma oggi devo fare i complimenti ai nostri difensori che hanno fatto un grande lavoro. Finalmente un buon risultato anche allo Zini“.

Sugli obiettivi: “Solo un obiettivo per la squadra e cioè la salvezza. Spero di aiutare con gol, assist e lavoro. Abbiamo visto che con 2 vittorie tutto è possibile. Sappiamo cosa fare“.