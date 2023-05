Roma e Fiorentina, le squadre sono tornate in Italia: centinaia di persone ad aspettare i viola

La Roma e la Fiorentina – prossime finaliste rispettivamente di Europa e Conference League – sono tornate in Italia. L’Airbus A320 di Ita Airways, con a bordo i giallorossi (che il 31 maggio sfideranno il Siviglia per il trofeo), è atterrato all’aeroporto di Fiumicino alle 12.42. Pellegrini e compagni sono stati prelevati sotto bordo da due pullman per lasciare, sotto scorta, attraverso un varco decentrato, lo scalo alle 12.55. Centinaia di tifosi viola invece hanno atteso il ritorno della squadra di rientro da Basilea per acclamarla dopo l’accesso alla finale di Conference League, il 7 giugno a Praga contro il West Ham. Cori e applausi, fra sventolio di bandiere viola, per Barak e compagni in vista di un maggio che può essere storico per la Fiorentina, attesa da due finali: quella di Coppa Itali e quella di Conference League. “Ad inizio stagione avrei preferito quella di Praga a quella di Roma e ora le abbiamo entrambe”, ha detto Italiano ieri nel post gara.