Roma, Dybala svolge la rifinitura con i compagni verso il Leverkusen

Paulo Dybala stringe i denti e prova ad essere a disposizione di Josè Mourinho per la sfida di domani sera della Roma contro il Bayer Leverkusen. Superato il problema all’adduttore, il talento argentino continua ad avere qualche fastidio alla caviglia e in questi giorni è stato gestito dallo staff del club giallorosso. Oggi, per l’allenamento di rifinitura, il numero 21 era regolarmente in campo con i compagni. Presente anche Gini Wijnaldum, altro recupero importante in vista dell’impegno di Europa League.