Juventus, rifinitura pre-Siviglia alla Continassa: la squadra applaude Allegri

Allenamento di rifinitura per la Juventus, che alla Continassa prepara l’appuntamento di domani sera contro il Siviglia in Europa League. Gruppo sostanzialmente al completo per Massimiliano Allegri, che non deve fare i conti con acciacchi dell’ultimo minuto. L’unico indisponibile sarà Mattia De Sciglio, il quale ieri si è sottoposto ad intervento chirurgico dopo la lesione di un legamento crociato anteriore. Nel quartier generale bianconero si respira un clima sereno e scherzoso, con il tecnico è stato l’ultimo a entrare in campo ed è stato accolto da un applauso e un’ovazione da parte dei suoi giocatori.