Roma, bloccata entrata all’Olimpico della scenografia dei tifosi dello Slavia (FOTO)

La Roma sta affrontando attualmente lo Slavia Praga nella sfida della fase a gironi di Europa League. I tifosi cechi avevano pronta una scenografia da esporre allo Stadio Olimpico, ma questa è stata bloccata dalle forze dell’ordine, secondo cui la scritta “Ave Slavia” avrebbe potuto risultare deridente. Nelle utlime ore sono stati diffusi alcuni scatti di quanto allestito dai sostenitori dello Slavia.

26/10/2023, Before match Roma🇮🇹 – Slavia Praha🇨🇿, The authorities for Roma vs Slavia Praha match today banned Slavia's choreography which would be one of the biggest ever prepared on away game in Stadio Olimpico.

