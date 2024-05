Roma-Bayer Leverkusen 0-2, Xabi Alonso: “Soddisfatti della prestazione, ma ancora tanto lavoro da fare”

“Abbiamo giocato bene in contropiede, forse però non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni per il terzo gol ma siamo comunque soddisfatti della nostra prestazione qui. Abbiamo combattuto tanto con forza e disciplina, ma c’è tanto lavoro che ci aspetta ancora”. Lo ha detto Xabi Alonso in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro la Roma nell’andata della semifinale di Europa League. Parlando della prestazione di Andrich, autore del gol del 2-0: “C’è sempre una seconda chance, avremo un bel ricordo di questa sera. Ha giocato sicuramente un ruolo importante per la squadra. E’ stata una grande prestazione per noi”. Infine una battuta sui tifosi: “Spero che possiamo festeggiare insieme la prossima settimana”