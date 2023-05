Inter, Lukaku: “In questo momento sono felice, non metterò la mia via nelle mani di altri”

L’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, nel primo episodio del documentario ‘One for All’ disponibile su Prime Video, ha raccontato alcuni dettagli della sua carriera: “In questo momento mi sento bene, sono felice ed è importante. Non mi importante di ciò che dicono gli altri, mi accetto come per come sono. Non potrei essere più felice di quello che sono diventato. Non metterò mai la mia vita nelle mani di altri, sarò sempre io a decidere per me stesso. Ho iniziato la mia carriera all’Anderlecht a sedici anni e da quel momento ho realizzato tanti gol. Mio padre è stato un calciatore professionista, io però ho vissuto da emarginato. La rabbia che ho provato mi ha aiutato sul campo. Sin da giovanissimi per me contavano soprattutto i gol e gli obiettivi sono aumentati con il tempo”.