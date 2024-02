Rennes-Milan, Pioli: “Serve più solidità, ma la squadra che ci incontrerà non sarà felice”

“Potevamo sfruttare meglio gli spazi, ma loro sono stati bravi a giocare una partita intensa. Ci prendiamo una qualificazione importante ma anche tante situazioni sulle quali lavorare meglio”. Queste le parole di Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, al termine della sconfitta del Milan sul campo del Rennes. “Abbiamo confermato di avere un potenziale offensivo importante, ma anche che dobbiamo trovare più solidità e concedere meno. Bisogna stare più attenti – aggiunge il tecnico rossonero -. In Europa vogliamo provarci. La squadra che ci incontrerà non sarà tanto felice di incrociarci. Sono molto felice per il gol di Leao. Per noi è determinante anche quando non segna. Uscire da questa sfida senza segnare sarebbe stato un peccato. Deve continuare a credere in se stesso. Jovic purtroppo ha commesso un’ingenuità grave domenica scorsa, ma ha avuto la sua occasione e se l’è meritata. Ha grandissime qualità, sa essere puntuale in area e anche giocare spalle alla porta. Possiamo anche giocare con due punte”.

“In campionato stavamo attraversando un momento positivo prima dello stop di domenica. Vogliamo raggiungere la Juventus. La gara di Monza è andata male ma ora dobbiamo pensare a recuperare energie per l’Atalanta, che finora ci ha sempre battuto”, ha concluso il tecnico rossonero, Stefano Pioli.