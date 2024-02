Rennes-Milan, Pioli: “Critiche su come preparo le partite? Non è un problema”

“La partita di domenica l’abbiamo analizzata. E’ molto semplice quello che ho detto alla squadra: ci siamo presi un vantaggio, meritato, ma la qualificazione non è ancora raggiunta. Ci aspettiamo che il Rennes proverà a fare qualcosa di diverso, avranno un inizio importante. Ma ci siamo preparati a questo”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Rennes nel ritorno dei playoff di Europa League: “Critiche su come preparo le partite? Va bene tutto. Noi allenatori lavoriamo per i risultati e quando si allena una grande squadra e non arrivano i risultati si viene criticati. Non è un problema”.

Sulle polemiche legate al turnover e alle scelte di formazione a Monza: “Non mi piace per niente sentir dire il termine turnover, c’è la gestione di un gruppo che è chiamato a giocare 5 partite in 15 giorni. Le scelte di domenica erano dettate dai dati che avevano sulla condizione dei giocatori, farò lo stesso per domani e per l’Atalanta. Leao, Pulisic, Loftus-Cheek stanno tutti bene, abbiamo avuto un giorno in più di riposo rispetto all’altra domenica e mi sembrano tutti in condizione per poter giocare”.