Rennes-Milan, Pioli avverte: “3-0 non lascia tranquilli, non è finita”

“Affrontiamo la partita con grande concentrazione, vogliamo passare il turno. Ci siamo presi un buon vantaggio nella partita d’andata ma non possiamo considerarla finita”. Stefano Pioli, a Milan Tv, mette in guardia tutta la squadra in vista dei playoff di ritorno di Europa League contro il Rennes nonostante il secco 3-0 conquistato all’andata. “Giochiamo contro una squadra che, pur cambiando 5-6 giocatori, ha vinto nella sfida in campionato. È una squadra che sta bene. Ci conosciamo bene. Questo può essere un vantaggio, ma possiamo anche aspettarci cose diverse perché proveranno a rimontare”, spiega Pioli alla vigilia. Durante la rifinitura in quel di Milanello si sono riviste due pedine fondamentali della difesa come Tomori e Kalulu. “Era da tanto tempo che non si allenavano con noi – ammette il tecnico rossonero – recuperarli sarà molto importante. Non saranno a disposizione per domani sera, vediamo per domenica. C’era la felicità di riavere in gruppo dei giocatori importanti”.