Regolamento Roma-Real Sociedad: come funzionano i gol fuori casa

La Roma ospita la Real Sociedad alle 18:45 di giovedì 9 marzo. L’andata degli ottavi di finale di Europa League entra nel vivo e all’Olimpico la squadra di Mourinho sogna di conquistare un buon risultato in vista del ritorno in Spagna, tenendo conto della rivoluzione ormai nota sui gol in trasferta. Questi non valgono più doppio dal 2021/2022. A giugno 2021, su raccomandazione del Comitato Competizioni per Club UEFA e del Comitato Calcio Femminile UEFA, il Comitato Esecutivo decise di abolire una regola che ha sempre fatto molto discutere. Una rivoluzione di una pratica che dal 1965 al 2021 ha accompagnato trasferte e sogni continentali, ma che ora non si applica più. Tradotto: i doppi confronti in cui le due squadre segnano lo stesso numero di gol tra andata e ritorno non vengono più decise dal numero di reti segnate in trasferta. In questa situazione, quindi, al termine dei 90′ regolamentari del match di ritorno, si procede con i due tempi supplementari da 15 minuti ed eventualmente con i calci di rigore.