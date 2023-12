Rakow-Atalanta 0-4, Muriel: “Spero di continuare così. Mai pensato di andare via”

Ancora protagonista Luis Muriel nella vittoria netta dell’Atalanta per 4-0 sul Rakow in Europa League. Doppietta per il colombiano: “Spero di continuare a segnare e lasciare il segno in questa squadra. Questa sera volevamo mettere in campo tutta la qualità, volevamo giocare bene e vincere, era una partita per provare le giocate”, ha dichiarato nel post-partita ai microfoni di Sky Sport.

“Non ho mai pensato di andare via – prosegue l’attaccante -. sono sempre stato qua, il mister mi parla e mi dice le cose, spero di poter giocare ancora e segnare ancora, mi sono sempre messo a disposizione e voglio continuare a farlo. Io vado ogni giorno al campo e ogni volta cerco di mettere tutto, voglio sempre giocare di più, ma come tutti i giocatori. Io mi alleno e vado al campo ogni giorno per cercare di giocare sempre dall’inizio, poi ho sempre rispettato le scelte del mister, spero mi dia qualche minuto. Il futuro? Ho ancora sei mesi di contratto, poi sarò libero. Vedremo”.