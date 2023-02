Pagelle Salisburgo-Roma 1-0, voti e tabellino andata playoff Europa League 2022/2023

Le pagelle di Salisburgo-Roma 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’andata dei playoff di Europa League 2022/2023. Alla RB Arena i giallorossi giocano una buona partita e sfiorano un paio di volte il gol, poi praticamente a tempo scaduto vengono beffati dal gol di Capaldo che con un colpo di testa firma il successo austriaco. Di seguito ecco le pagelle di Salisburgo-Roma.

GLI HIGHLIGHTS

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn 7.5; Dedic 6, Solet 6.5, Pavlovic 6.5, Ulmer 6; Capaldo 7, Gourna-Douath 6.5, Seiwald 6; Sucic 6 (37’ st Gloukh sv); Fernando 5.5 (15’ st Adamu 6), Okafor 6 (38’ st Koita sv).

In panchina: Walke, Stejskal, Van Der Brempt, Onguéné, Baidoo, Kjærgaard, Šeško, Forson, Bernardo.

Allenatore: Jaissle 6.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6.5; Zalewski 5.5, Cristante 7, Matic 5.5, El Shaarawy 6; Dybala 6 (1’ st Celik 5.5), Pellegrini 5.5 (29’ st Wijnaldum 6); Abraham 6 (29’ st Belotti 5.5).

In panchina: Boer, Svilar, Karsdorp, Llorente, Camara, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Volpato.

Allenatore: Mourinho 6.

ARBITRO: Higler (NED) 6.

RETI: 43’ st Capaldo.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Pavlovic, Koita, Ibanez, Gloukh. Angoli: 2-6. Recupero: 2’ pt, 4’ st.