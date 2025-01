La Lazio si assicura gli ottavi di finale e ipoteca anche il primo posto dopo una gran prova di forza contro la Real Sociedad all’Olimpico, dove la sfida finisce 3-1. Biancocelesti che partono forte, trovano il gol dopo pochi minuti con Gila dagli sviluppi di una punizione e ancora da calcio da fermo prima del 15′ vanno vicini al raddoppio con Castellanos (salvataggio sulla linea) e ancora con il difensore spagnolo (palo). Alla mezz’ora Munoz si prende il secondo giallo e il match diventa in discesa per gli uomini di Baroni. Dopo appena due giri d’orologio Isaksen si rende protagonista di una bell’azione in area e serve Zaccagni che deve solo infilare il 2-0. Poi, al 34′ è Castellanos di testa su cross del solito Nuno Tavares a trovare il tris. Poi l’esterno ex Arsenal sul finire della prima frazione è costretto a lasciare il campo per una noia muscolare e questa rappresenta di fatto l’unica nota stonata della serata.

Secondo tempo non dei più esaltanti, con la compagine spagnola che non vuole subire un passivo ancora più importante e la Lazio che prova a gestire a ritmo davvero blando. Baroni può sfruttare la serata positiva per dare qualche minuto in più di riposo ad alcuni dei suoi uomini più importanti e fare esordire il giovane Balde. Nel finale cala un po’ l’attenzione e Barrenechea firma il gol della bandiera.

LE PAGELLE DELLA LAZIO

Mandas, 6 – 90 minuti in cui deve sporcarsi poco i guanti. Incolpevole sul gol.

Marusic, 6 – Buona prova, in superiorità numerica prova anche a farsi vedere in avanti.

Gila, 7 – Non solo sicuro in difesa, è anche l’uomo in più in attacco. Un gol e un palo nel primo quarto d’ora.

Romagnoli, 6.5 – Non la serata più complicata della carriera.

Tavares, 7 – Magari in difesa non è sempre perfetto, ma nell’altra metà campo è il solito trattore. Purtroppo la serata è rovinata dall’infortunio muscolare che lo costringe al cambio dopo 40′. (43′ Dele-Bashiru 6 – Con i ritmi bassi del secondo tempo ha meno opportunità di farsi vedere)

Rovella, 6.5 – Gestisce bene i tanti palloni che passano dai suoi piedi. Poi in 11 contro 10 è ancora più facile.

Guendouzi, 6.5 – Stesso discorso del compagno di reparto.

Isaksen, 7 – Le voci di mercato dell’ultima settimana non lo condizionano. Bell’azione in occasione del secondo gol, ma decisivo anche nel fare ammonire due volte Munoz. (55′ Tchaouna 6 – Si fa vedere con un bel tiro che sfiora lo specchio della porta)

Dia, 6 – Serata in cui non riesce a mettere il suo nome nel tabellino dei marcatori. (76′ Balde 6 – La bella serata della Lazio si conclude con l’esordio del giovane attaccante della primavera. Purtroppo si fa colpevolmente anticipare nell’azione da cui scaturisce il gol degli spagnoli, ma glielo si può perdonare)

Zaccagni, 7 – Serata positiva impreziosita da un gol senza dubbio non dei più difficili. (55′ Noslin 6 – Come gli altri entrati nella ripresa, prova a mettersi in mostra mostrando tanta voglia d ifare)

Castellanos, 7 – Prosegue la sua ottima stagione. Altra serata da ricordare all’Olimpico con un gol e un palo colpito. (46′ Pedro 6 – Anche questa sera sfiora il gol: è la traversa ad impedirglielo).

IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Mandas 6; Marusic 6, Gila 7, Romagnoli 6.5, Tavares 7 (43′ pt Dele-Bashiru 6); Guendouzi 6.5, Rovella 6.5; Isaksen 7 (10′ st Tchaouna 6), Dia 6 (31′ st Balde 6), Zaccagni 7 (10′ st Noslin 6); Castellanos 7 (1′ st Pedro 6). In panchina: Furlanetto, Provedel, Zazza. Allenatore: Marco Baroni 7.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro 5.5; Aramburu 5.5, Zubeldia 5.5, Aguerd 5 (25′ st Pacheco 5.5), Munoz 4; Zubimendi 5.5 (1′ st Elustondo 5); Kubo 6 (1′ st Barrenetxea 6), Mendez 5.5 (36′ pt Lopez 5.5), Sucic 6.5, Becker 5.5; Oyarzabal 5 (1′ st Marin 5). In panchina: Marrero, Odriozola, Oskarsson, Olasagasti, Gomez, Turrientes, Martin. Allenatore: Imanol Alguacil 5.

ARBITRO: Lawrence Visser (Belgio) 5.5.

RETI: 5′ pt Gila, 32′ pt Zaccagni, 34′ pt Castellanos, 37′ st Barrenetxea.

NOTE: cielo leggermente velato, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Rovella, Zubimendi, Zaccagni. Munoz espulso al 30′ pt per doppia ammonizione. Angoli: 3-3. Recupero: 3′ pt, 3′ st.