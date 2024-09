Pagelle Dinamo Kiev-Lazio 0-3: voti e tabellino Europa League 2024/2025

Le pagelle di Dinamo Kiev-Lazio 0-3, match della prima giornata di Europa League. Al 5′ i biancocelesti passano in vantaggio. Merito di Boulaye Dia che sfrutta un passaggio di Pedro, evita Tymchyk e col piattone batte Bushchan. La Dinamo Kiev reagisce timidamente e i biancocelesti ne approfittano: Vecino innesca Dele Bashiru che col destro finalizza in grande stile davanti a Bushchan. Nel primo tempo c’è spazio anche per il 3-0 con Dele Bashiru che si trasforma in uomo assist con il cross per il colpo di testa vincente di Dia. Nel secondo tempo la Dinako Kiev rimane in 10 per il rosso a Braharu. Nel finale espulso anche Noslin, ma il risultato non cambia. La Lazio trova i primi tre punti.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan 5.5; Tymchyk 5.5, Ceballos 6 (19’pt Bilovar 5.5), Mykhavko 5, Dubinchak 5.5; Pikhalyonok 5.5 (39’st Andriyevskyi sv), Brazhko 6.5, Shaparenko 5.5 (19’st Rubchynskyi 6); Yarmolenko 6 (19’st Braharu 4), Vanat 5, Kabaiev 6 (39’st Guerrero sv).

In panchina: Neshchceret, Vivcharenko, Diachuk, Popov, Karavaiev, Malysh, Buyalskyi,.

Allenatore: Shovkovskyi 5.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel 7; Marusic 6, Patric 6 (12’st Gila 6), Romagnoli 6.5, Pellegrini 6.5; Vecino 7, Rovella 7; Tchaouna 6 (12’st Isaksen 6), Dele-Bashiru 7 (34’st Noslin 4), Pedro 6.5 (23’st Zaccagni 6); Dia 7.5 (23’st Castellanos 6).

In panchina: Mandas, Furlanetto; Lazzari, Nuno Tavares, Gila, Guendouzi.

Allenatore: Baroni 6.5.

ARBITRO: Sidiropoulos (GRE) 5.

RETI: 5’pt 35’pt Dia, 34’pt Dele-Bashiru.

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. 27’st Braharu espulso per un fallo su Zaccagni. 37’st espulso Noslin per una gomitata ai danni di un avversario.

Ammoniti: Dubinchak, Romagnoli, Mykhavko. Angoli: 3-3. Recupero: 1’, 4’.