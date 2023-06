Mondiali Under 20, l’Italia contro la Colombia per il sogno semifinale. Baldanzi: “Non sarà come con la Nigeria”

L’Italia dell’Under 20 sogna nei Mondiali in Sudamerica. Dopo la vittoria agli ottavi contro la Nigeria, ai quarti di finale ci sarà la Colombia per inseguire il sogno semifinale. A parlare della partita del prossimo sabato è stato Tommaso Baldanzi, giocatore dell’Empoli che nell’ultima stagione si è messo in mostra.

Le parole di Baldanzi: “La strada fin qui era dura sin dall’inizio e lo stanno dimostrando i risultati. Quello con la Nigeria lo consideriamo uno scivolone: meno concentrazione del solito e ci metterei anche un po’ di stanchezza per la prima partita con il Brasile che è stata molto dispendiosa sia dal punto di vista fisico che mentale. Ne abbiamo parlato e certamente non ripeteremo lo stesso errore con la Nigeria”