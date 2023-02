Nantes-Juventus 0-3, Di Maria: “Aspettavo da tempo una serata del genere, arrivate anche critiche”

“Sono davvero contento di essere riuscito a concretizzare il lavoro della squadra. Volevamo superare il turno e avevamo la testa giusta per farcela”. Lo ha detto Angel Di Maria dopo la tripletta segnata con la Juventus nella trasferta in Europa League di Nantes: “Aspettavo da tempo una serata del genere con la maglia bianconera. Sono riuscito ad alzare l’asticella. Sapevo di poter dare di più, sono arrivate anche delle critiche. Ci ho messo del tempo a trovare la forma. Ho avuto due ricadute in un mese. Sono però ora molto contento di essere qui. È un risultato che vuol dire tanto per il seguito della stagione. Prima della partita so che Del Piero ha detto cose belle nei miei confronti. Ha avuto una carriera fenomenale alla Juve, ora io sto cercando di fare bene”.