Missione Lisbona per il primo posto. Sporting pericoloso, ma l’Atalanta ritrova Scamacca

“Contro lo Sporting Lisbona non firmo per un pareggio”. Con una frase Gian Piero Gasperini ha riassunto un ciclo che l’ha visto prendere un’Atalanta al penultimo posto e condurla ad un big match di Europa League che sembra già valere il primo posto del girone. Nel mezzo una semifinale di Champions sfiorata, una battaglia con il Manchester City, un altro quarto di finale europeo. Ora il cammino dei bergamaschi riparte da Lisbona, dove giovedì alle 18:45 avrà luogo una delle due finali anticipate per la vetta del girone. Atalanta e Sporting hanno battuto all’esordio Rakow e Sturm Graz, condividendo quota 3 punti in classifica. L’Atalanta non si accontenta del pareggio e lo Sporting in casa non può permettersi di fallire l’appuntamento con la vittoria, perché la bolgia del Gewiss Stadium sarà un fattore non da poco per il match di ritorno. Il momento per i portoghesi è positivo. Nell’ultimo turno hanno battuto 3-2 in trasferta lo Sporting Clube Farense, guadagnando la vetta solitaria della classifica. E all’esordio europeo hanno espugnato in rimonta il campo dello Sturm Graz per 2-1 grazie ai gol di Diomande e Gyokeres. Quest’ultimo è già a quota 5 gol in 6 partite stagionali, mentre Marcus Edwards sta faticando più del previsto.

Dal canto suo l’Atalanta viene da tre partite in campionato con porta inviolata e nelle ultime sei trasferte di Europa League (tre nei preliminari) non ha mai perso, segnando 17 gol e subendone solo 2. A Lisbona però sarà un incontro impegnativo, dopo un sorteggio tutt’altro che favorevole. La buona notizia è rappresentata dal recupero di Gianluca Scamacca. “Può giocare, dall’inizio o a gara in corso. Domani giocheremo in un teatro molto prestigioso con cinquantamila persone, spero di poter offrire insieme allo Sporting una partita bella, che sia apprezzata dal pubblico. Questo sarebbe già un grande traguardo”, le parole del tecnico. Possibile un utilizzo dalla panchina per l’ex West Ham che si candida ad una maglia da titolare per la prossima sfida contro la Lazio in campionato. In vista dei prossimi impegni azzurri, Luciano Spalletti osserva interessato.