Milan-Slavia Praga, Pioli: “Possiamo vincere la Coppa, ma pensiamo solo a passare questo turno”

“Dobbiamo pensare di poter vincere questa coppa ma prima pensiamo a superare questo turno, non bisogna guardare troppo avanti perchè in Europa tutte le partite sono difficili”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. “Dentro di noi abbiamo la consapevolezza, la motivazione e l’entusiasmo di poter arrivare fino in fondo – aggiunge -. Se non arriviamo almeno in finale un fallimento? I giudizi si danno a fine stagione”.

“Lo Slavia Praga è squadra molto intensa, che predilige la profondità, andare subito dai suoi attaccanti fisici e veloci. Ci mettono tanta energia, è una rosa di buona qualità. E il loro allenatore è molto bravo, cambia tanto ogni partita. Il blasone non scende in campo domani. Dobbiamo far pesare la nostra qualità”

Il tecnico si sofferma anche sulla vicenda Pulisic dopo le polemiche di Milan-Lazio: “Christian non deve essere difeso, la sua storia parla per lui. Ormai i social sono diventati uno sfogo di maleducazione e insulti ma lui ha tutto il nostro supporto e sostegno, è troppo più in alto rispetto agli altri, non ha bisogno del nostro aiuto”.