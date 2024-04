Milan-Roma, Pioli: “Il livello di questa Champions? Non siamo distanti”

“Ci prendiamo sempre dei rischi per come vogliamo giocare. Poi è chiaro, fino a quando la palla ce l’abbiamo noi cercheremo di mettere in difficoltà gli avversari. Credo che per mentalità domani si affronteranno due squadre che offriranno un bello spettacolo a livello visivo. Champions? Siamo arrivati in semifinale l’anno scorso, quindi vuol dire che eravamo lì, ma l’avversario nelle due partite è stato superiore. Ma non credo che siamo molto distanti. L’Europa League è sotto la Champions, ma ci sono grandi squadre”. Lo ha detto l’allenatore Stefano Pioli in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Roma, andata dei quarti di Europa League. “Se questo Milan è più forte di quello che ha vinto lo scudetto? Direi che è diverso, ha cambiato tanti giocatori, è cambiata un po’ l’impostazione, il modo di giocare. Quello era un Milan che ha ottenuto una vittoria incredibile, questo sta cercando di tornare a vincere”. E ancora: “Siamo nel momento più importante della stagione, che decide le valutazioni personali del nostro percorso – sottolinea – Ed è ora di dimostrare la nostra forza, che il percorso che abbiamo fatto ci ha migliorato. Dipende da noi e da cosa faremo domani e nelle prossime partite”. Pioli si aspetta domani che De Rossi schieri “la formazione migliore, conosce bene le nostre qualità, le nostre caratteristiche, il nostro stato di condizione. Si affrontano due squadre che stanno bene, sotto la sua gestione hanno perso solo una volta, contro l’Inter. Ma come noi non penseremo al Sassuolo e al campionato, lo stesso faranno loro”. E ancora su De Rossi: “Per un allenatore è importante essere credibile e farsi seguire dalla squadra e tutto questo nella Roma si vede”.