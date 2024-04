Milan-Roma, De Rossi: “Temo la qualità dei loro giocatori, Pioli si è sempre evoluto e migliorato”

“Del Milan temo la grandissima qualità dei loro giocatori e anche il loro gioco. Conosco Pioli da tanti anni, si è sempre evoluto e migliorato, è sempre stato al passo con la squadra che aveva e così è oggi”. Lo ha detto il tecnico della Roma Daniele De Rossi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Europa League. “E’ una squadra che gioca ed è armonica, al di là dei momenti difficili che ha avuto ha ritrovato la condizione, quando vince gioca bene – ha proseguito – Dovremo fare una grande partita dal punto di vista del gioco, della personalità e del carattere, cercando anche di portarli a giocare dove a loro non piace”.

Sulla sfida alla pari: “Loro negli ultimi anni hanno sempre fatto più punti di noi e questo va riconosciuto, però noi siamo qui e dobbiamo giocarci la semifinale. Leggo che la Roma non ha nulla da perdere, invece ha tutto da perdere, non siamo qui a fare le comparse” – ha proseguito De Rossi – Qui non esiste il pareggio, in una maniera o nell’altra dobbiamo provare a vincere. O domani o se non sarà possibile domani dovremo provarci tra sette giorni a Roma”.

Sul capitolo Mancini: “Come sta Mancini? Sta bene, ha accettato la decisione del giudice sportivo, si riuscirà a tirar fuori anche una somma per beneficenza e di questo sono particolarmente felice. Faccenda chiusa, roba da derby. Sta bene fisicamente e mentalmente, e non potrebbe essere diversamente quando si decide un derby in quella maniera e si diventa paladino della città”, ha concluso.