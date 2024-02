Milan-Rennes, Pioli: “Adesso l’Europa League è la nostra Champions”

“Passare il turno è il nostro obiettivo, siamo molto concentrati, l’abbiamo preparata nel modo giusto. Una squadra italiana che assomiglia al Rennes? E’ troppo importante giocarla, mi sono fatto un’idea del Rennes, domani potrò dire il livello dopo averci giocato contro. Il campionato francese è diverso dal nostro”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Rennes nei playoff di Europa League: “A Newcastle c’era la delusione di essere usciti. Ma non dovevamo pensare troppo a cosa sarebbe successo se avessimo vinto una delle due partite del girone, che avremmo meritato di vincere. Ora grande concentrazione su questa Europa League”.

Prima ancora, a Sky Sport aveva detto: “Non aver mai vinta l’Europa League è una motivazione in più. Qualche mese fa c’è la stata la delusione, ma ora la nostra Champions è l’Europa League. Dobbiamo rimanere concentrati, il Rennes sta molto bene”.

E sempre in conferenza, sull’importanza dell’Europa League rispetto al campionato: “Noi dobbiamo tenere a tutte le due competizioni, Serie A ed Europa League, con grande cura. Non so dove arriveremo in campionato in termini di classifica, mancano però 14 partite e noi vogliamo farne tanti, e al contempo andare avanti in Europa League. Non sarà facile, domani schiererò la miglior formazione per domani, a Monza farò lo stesso”. Sull’exploit di Brahim Diaz al Real Madrid: “Ci sentiamo ancora. Ieri ho scritto a Brahim Diaz, ma non mi ha ancora risposto. Ieri ha fatto un gol incredibile, mi fa molto piacere che stia facendo molto bene”. E sulle favorite dell’Europa League: “Bayer Leverkusen, Liverpool e Atalanta sono le tre favorite per la vittoria”.