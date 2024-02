Regolamento gironi Torneo di Viareggio 2024: come funzionano e chi passa a pari punti

Il regolamento del Torneo di Viareggio 2024, ecco come funziona nella fase a gironi e chi passa agli ottavi in caso di parità di punti. Sono ventiquattro le squadre partecipanti, divise in sei gruppi da quattro compagini. Agli ottavi si qualificano le prime due classificate di ciascun girone più le migliori quattro terze classificate. Questo il regolamento completo.

Così riporta il sito ufficiale: “Le 24 squadre saranno divise in 6 gironi (1,2,3,4,5,6), composti da 4 squadre. Saranno nominate, a giudizio insindacabile della Società organizzatrice, le teste di serie. Verranno quindi formati due gruppi A e B. Il gruppo A comprenderà i gironi 1,2,3 e il gruppo B comprenderà i gironi 4,5,6. Le squadre si incontreranno in gare di sola andata della durata di 90 minuti. Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri: 3 (tre) punti per ogni gara vinta; 1 (uno) punto per ogni gara terminata in parità; 0 (zero) punti per la sconfitta. In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati: Esito incontri diretti; Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti; Differenza reti nel totale degli incontri disputati nel Girone; Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel Girone; Età media più bassa della lista dei calciatori iscritti al Torneo; Sorteggio, che sarà effettuato dallo S.C. Centro Giovani Calciatori Viareggio a.s.d.. presso la Sede Sociale al Palazzetto dello Sport in via Salvatori – Viareggio, alla presenza della C.T.D. e dei rappresentanti delle squadre interessate. Saranno ammesse alla fase successiva le due squadre meglio classificate di ciascun girone più le due migliori terze classificate dei tre gironi di ciascun gruppo, per un totale complessivo di 16 squadre”.