Milan ai quarti di finale di Europa League: tutte le possibili avversarie del sorteggio

Il Milan si sbarazza dello Slavia Praga e vola ai quarti di finale dell’Europa League 2023/2024. I rossoneri dominano in Repubblica Ceca, anche per via dell’espulsione di Holes dopo venti minuti di partita, e staccano il pass per i quarti di finale della seconda competizione europea per importanza. Il Milan nel sorteggio di domani, venerdì 15 marzo, potrà affrontare tutte le altre sette squadre qualificate ai quarti di finale. Arrivati a questo punto della competizione, infatti, non c’è nessun vincolo: tutti gli accoppiamenti nel sorteggio sono possibili. Andiamo a vedere dunque la lista delle possibili avversarie per Giroud e compagni.

LE POSSIBILI AVVERSARIE AI QUARTI DI FINALE

BENFICA

MARSIGLIA

WEST HAM

BRIGHTON/ROMA

ATALANTA/SPORTING

LIVERPOOL/SPARTA PRAGA

BAYER LEVERKUSEN/QARABAG