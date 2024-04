Milan, Pioli: “La gara non eccezionale dell’andata non ci ha tolto nulla, dobbiamo giocare e vincere”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League sul campo della Roma: “Domani servirà una partita di alto livello, una cura dei dettagli superiore a quella di giovedì scorso. Ma ci crediamo, ho fiducia nella squadra perché ha i mezzi per vincere. Alleno una squadra matura e responsabile, sanno come interpretare queste gare. Una partita non eccezionale come quella dell’andata non ci ha tolto niente. Dobbiamo giocarla e vincerla“. Il tecnico rossonero ha poi risposto a De Rossi, che aveva definito quella di domani l’ultima spiaggia per il Milan: “Sì, per quanto riguarda la partita di domani e per poter andare in semifinale. Noi la Champions League però la giocheremo l’anno prossimo e domani faremo il massimo“.

Pioli ha poi parlato delle avversarie dei gironi: “Le critiche ci saranno sempre, siamo gli stessi che siamo andati in semifinale di Champions. Ma abbiamo alzato il livello e tutti ci aspettavamo di andare avanti. Il fatto che una delle due squadre che stava nel girone con noi arriverà in finale serve a poco, noi dobbiamo concentrarci sulla nostra Europa League“. Infine l’allenatore ex Fiorentina ha concluso: “La partita è di un’importanza tale che la squadra sa cosa fare per interpretarla al meglio. Per vincere dobbiamo difendere bene, soffrire nei momenti in cui ci sarà da farlo. Se difendiamo bene abbiamo più possibilità di vincere la partita“.