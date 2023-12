Milan ai playoff di Europa League: tutte le possibili avversarie agli spareggi

Il Milan è retrocesso ai playoff di Europea League 2023/2024 e si presenterà al sorteggio di lunedì 18 dicembre in cui scoprirà la propria rivale, che sarà una tra le otto seconde classificate dei gironi di Europa League in questi sedicesimi di andata e ritorno per i rossoneri con in palio gli ottavi. C’è un paletto: i ragazzi di Pioli non potranno affrontare squadre italiane, dunque se la Roma si piazzerà al secondo posto, saranno sette le possibili rivali. Di seguito ecco le possibili avversarie.

POSSIBILI AVVERSARIE MILAN

in aggiornamento

WEST HAM O FRIBURGO

MARSIGLIA O BRIGHTON

BETIS, RANGERS O SPARTA PRAGA

SPORTING LISBONA

TOLOSA O UNION SAN GILLOISE

RENNES O VILLARREAL

EVENTUALE SLAVIA PRAGA

QARABAG O MOLDE