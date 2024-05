Marsiglia-Atalanta, infortunio per Kolasinac: al suo posto Pasalic

La gioia per il gol del vantaggio di Scamacca è stata immediatamente smorzata dall’infortunio di Sead Kolasinac, che si è accasciato al suolo al 15′ della sfida Marsiglia-Atalanta, valida per la semifinale d’andata di Europa League. Il difensore bosniaco ha prima fatto una smorfia di dolore al termine di un’azione e si è poi buttato a terra per permettere l’intervento dello staff medico. Kolasinac è uscito dal campo piuttosto sofferente, toccandosi la parte posteriore della gamba, ma non è chiara l’entità dell’infortunio. Gasperini, già costretto a far fronte a un’emergenza in difesa, ha mandato in campo Mario Pasalic, spostando Marten De Roon nella linea difensiva.

Aggiornamento: come riportato da Sky Sport, per Kolasinac si tratta di un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra.