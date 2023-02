Manchester United, Ten Hag: “Test come questo con il Barca possono solo farti crescere”

Il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, ha parlato delle sue sensazioni alla viglia del match di Europa League contro il Barcellona. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Siamo due club che ambiscono a giocare e a imporsi in Champions ma la realtà è che siamo in Europa League, il che dimostra che entrambe le società avevano bisogno di un reset. Questa doppia sfida aiuterà però sia noi che il Barça perchè sono test che possono solo farti crescere”.

Poi ha aggiunto: “Le statistiche del Barcellona parlano chiaro, sono impressionanti. Si difendono bene ma penso che la loro qualità principale sia il possesso: quando hai la palla, l’avversario non può segnare. Penso anche che stiano giocando il loro miglior calcio da anni, si vede anche l’influenza di Cruyff”.